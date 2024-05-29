В Новосибирске перекроют пешеходный мост на Большевистской

На улице Большевистской в Новосибирске закроют для прохода пешеходный мост в районе остановки «Завод торгового оборудования». Об этом 29 мая сообщили в пресс-центре мэрии.

Решение о закрытии прохода с 3 июня было принято на заседании рабочей группы по вопросам безопасности дорожного движения при департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

Закрытие необходимо для ускорения ремонта объекта, который должен завершиться к 20 июля.

Жителям предложат альтернативное пересечение улицы Большевистской в виде наземного перехода в районе остановки «Мелькомбинат», расположенного в 183 метрах от пешеходного моста.

Для информирования пешеходов установят информационные аншлаги с указанием маршрута обхода, уточнили в пресс-центре мэрии.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске собираются запретить левый поворот на улице Ватутина.