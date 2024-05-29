В Новосибирске собираются запретить левый поворот на улице Ватутина

В Новосибирске на улице Ватутина ликвидируют левый поворот в районе улицы Тульской.

Этот поворот, который позволяет развернуться перед перекрестком с Немировича-Данченко, часто вызывает заторы.

По словам руководителя городского управления автодорог Сергея Эпова, приоритет должен быть отдан потоку, который движется на Немировича-Данченко. Перекресток Немировича-Данченко и Ватутина признан местом концентрации ДТП по итогам 2023 года. В связи с этим принято решение установить разделительное ограждение и ликвидировать левый поворот.

Некоторые связывают заторы на улице Ватутина с кафе «Мадина», клиенты которого выстраиваются в очередь перед разрывом двойной сплошной. Однако очередь здесь наблюдалась и до появления кафе. Левым поворотом пользовались жители улиц Пригородной, Бугринской, Новобугринской, Социалистической, ЖК «Акация» и клиенты лыжных баз в Бугринской роще, так как выезд из этих мест возможен только на Ватутина и в сторону Немировича-Данченко.

Местная жительница Екатерина Варгасова отметила, что закрытие поворота усложнит выезд в противоположную сторону. Для этого придется проехать всю дамбу Ватутина до перекрестка с Немировича-Данченко, что иногда занимает более 30 минут из-за пробок.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Купинском районе Новосибирской области отремонтируют дорогу почти за 182 млн рублей.