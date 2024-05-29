В Новосибирске появилось трое новых почётных жителей

На сессии горсовета Новосибирска 29 мая звание «почётного жителя» было присвоено трём деятелям – среди них директор МУП «Горводоканал» и пластический хирург.

В середине сессии в среду, 29 мая, депутаты горсовета решали вопрос о присвоения звания «Почётный житель Новосибирска». На это звание было выдвинуто трое претендентов – заслуженный работник культуры Николай Бирюля, директор МУП «Горводоканал» Юрий Похил и пластический хирург Борис Добряков.

«Биографии данных кандидатов были рассмотрены на комиссии и тщательно изучены. Все люди – достойны претендовать на это звание»,

- подчеркнул депутат Антон Тыртышный.

Кандидатуру Юрия Похила выдвинули в преддверии 100-летнего юбилея «Горводоканала». Для доктора медицинских наук Бориса Добрякова звание посмертное. В феврале этого года выдающемуся хирургу открыли мемориальную доску на улице Ипподромской.