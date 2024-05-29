В Новосибирской области ущерб в сфере нацпроектов оценили в 66 млрд рублей

В Новосибирской области ущерб, причиненный в сфере национальных проектов, составил 66 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, с 2022 года общий ущерб от преступлений, которые выявили в регионе при реализации нацпроектов, составил 66 миллиардов рублей. При этом 50 миллиардов рублей из этой суммы были добровольно возмещены фигурантами уголовных дел, а остальные средства были взысканы с осужденных через суд.

«За период с 2022 года по настоящее время рассмотрено 15 таких уголовных дел, 26 лиц признаны виновными в совершении преступлений, из них 15 осуждены за мошенничество при получении средств материнского (семейного) капитала, 5 — за хищения денежных средств в крупном и особо крупном размере, 2 — за взятки, 4 лица превысили свои должностные полномочия», — пишет пресс-служба.

Максимальное наказание по преступлениям, связанным с нацпроектами, составил 9 лет, штраф — 138 миллионов рублей.

Максимальный срок дополнительного наказания в виде запрета занимать определенные должности составил 10 лет. Штраф — 7 миллионов рублей.

Напомним, что авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали на 30 тысяч из-за нехватки мест в самолете.