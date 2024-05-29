В Новосибирской области в 2024 году отремонтируют 2,4 млн квадратов дорог

В рамках нацпроекта в Новосибирской области в 2024 году отремонтируют 2,4 млн квадратов дорожного полотна.

В Новосибирской области в 2024 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» работы проведут на 99 объектах.

Так, должны обновить 2,4 миллиона квадратных метров дорожного полотна. Таким образом, в нормативное состояние приведут 260 км дороги, 2,15 тысячи погонных метров мостов и путепроводов.

При этом отмечается, что особое внимание уделят дорогам, которые относятся к опорной сети региона.

В Новосибирской области приведут в порядок крупные дороги, которые соединяют районные центры с федеральными трассами.

Так, отремонтируют 9,6 километра дороги «Чаны – Венгерово – Кыштовка». Кроме того, в планах провести работы на 14,5 километрах дороги «Куйбышев – Северное».

Также отремонтируют некоторые дороги, проходящие через небольшие отделенные сельские территории области.

В рамках нацпроекта запланирован ремонт на дорогах в муниципалитетах. На эти цели выделено более 8,6 миллиарда рублей, что на миллиард больше, чем в прошлом году.

Благодаря этим субсидиям в Новосибирской области будут отремонтированы и реконструированы дороги общей протяженностью 57,5 километра.

Напомним, что в Новосибирске дорога к пляжу «Наутилус» готова на 99%.