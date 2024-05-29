В Новосибирской области вандалы сломали открывшийся в День Победы аттракцион

В Барабинске вандалы разрушили аттракцион.

Как сообщает пресс-служба администрации Барабинска Новосибирской области, вандалы испортили аттракцион в парке культуры и отдыха, который открыли на День Победы 9 мая.

“Группа неизвестных лиц в вечернее время проникла на территорию парка, порезали сетку аттракциона, порвали полотна батутной арены, загнули стену лабиринта, пытаясь залезть через верх”, — проинформировали в пресс-службе.

Стоимость ущерба составила 40 000 рублей. Сейчас подготовлено заявление в МВД по факту порчи имущества.

Ранее Сиб.фм сообщал, что жара до +30 градусов ожидается в Новосибирске в июне.