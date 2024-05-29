В трех районах Новосибирска за 45 млн рублей реконструируют газоны

В трех районах Новосибирска проведут реконструкцию газонов.

В своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев рассказал, что в трех районах города должны реконструировать газон вдоль дорог. На эти цели было выделено 45 миллионов рублей.

Так, работы будут проведены на двух участках проспекта Дзержинского. Здесь заменят грунт и высадят новые деревья вместо аварийных.

«Там, где высадить крупные деревья не позволяют подземные коммуникации, появится живая изгородь из кустарников», — написал мэр.

Также планируется восстановить зеленые насаждения на улице Эйхе в Первомайском районе. В Советском районе будет благоустроено 11 тысяч квадратных метров газонов на улицах Инженерной, Демакова, Арбузова, Российской, Истринской, Лесосечной, а также на улице Ильича.

Кудрявцев уточнил, что это пилотный проект.

Напомним, что в Новосибирске из-за сильного ветра упало 14 деревьев.