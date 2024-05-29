Зампред ВТБ высказался за повышение ключевой ставки

В апреле группа ВТБ заработала 81,0 млрд рублей, чистая прибыль за четыре месяца составила 203,4 млрд рублей, что соответствует рентабельности капитала 42,5% и 27,4% соответственно, сообщил Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления, финансовый директор банка.

Также финансовый директор высказался о денежно-кредитной политике.

«Ставка ЦБ помогла сбить инфляцию с уровней 11% до уровня 6-7%, но ее сила пока недостаточна для достижения прогноза ЦБ, который на конец этого года составляет в самом крайнем правом диапазоне 4,8%. Я бы поднимал ключевую ставку до уровня 17-18% и менял бы на трехлетку как минимум значение высокой двухзначной ставки в прогнозном периоде как инструмент правильной коммуникации, что нам ждать от денежно-кредитной политики. Чем раньше экономика и все экономические агенты поймут, а коммуникация Центрального банка имеет огромное значение, что мы долгое время, годами, может быть, пятилетиями не придем обратно в ситуацию однозначной процентной ставки, это поможет правильному якорению инфляционных ожиданий, изменению рационального экономического поведения агентов», — сказал Дмитрий Пьянов.