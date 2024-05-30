Для развития новосибирских трамвайных путей потребуется 90 млрд рублей

В Новосибирске представили проект развития трамвайной сети.

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин сообщил изданию «Новосибирские новости», что для полной реконструкции трамвайных путей и обновления вагонов потребуется 60 миллиардов рублей и 10 лет.

По словам Никулина, трамвайный парк города изношен на 80 процентов. Капитального ремонта требуют 57 километров трамвайных путей.

Наиболее перспективной линией названа линия на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Часть путей там уже обновлена по проекту БКД, и в случае ремонта оставшихся участков это будет первый в городе участок скоростного трамвая. Михаил Никулин отметил, что на этом участке вагон сможет достигать скорости до 21 км/ч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сошел с рельсов грузовой вагон.