сегодня
30 мая, 19:34
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня
30 мая, 19:34
пробки
5/10
погода
+11°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня 16:22
общество

Для развития новосибирских трамвайных путей потребуется 90 млрд рублей

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске представили проект развития трамвайной сети.

Заместитель начальника управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин сообщил изданию «Новосибирские новости», что для полной реконструкции трамвайных путей и обновления вагонов потребуется 60 миллиардов рублей и 10 лет.

По словам Никулина, трамвайный парк города изношен на 80 процентов. Капитального ремонта требуют 57 километров трамвайных путей.

Наиболее перспективной линией названа линия на улице Сибиряков-Гвардейцев в Кировском районе. Часть путей там уже обновлена по проекту БКД, и в случае ремонта оставшихся участков это будет первый в городе участок скоростного трамвая. Михаил Никулин отметил, что на этом участке вагон сможет достигать скорости до 21 км/ч.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области сошел с рельсов грузовой вагон.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в