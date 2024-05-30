Мэр Новосибирска Кудрявцев рассказал о поисках начальника дептранса

Максим Кудрявцев прокомментировал поиски начальника дептранса.

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска, сообщил в прямом эфире радио «Городская волна», что ему сложно найти нового руководителя департамента транспорта. Он уже проводил собеседования с потенциальными кандидатами, но они отказываются от должности.

Кудрявцев считает, что найти подходящего главу дептранса — непростая задача. Он подчеркнул, что это ответственная должность и на руководителе лежит большая ответственность.

«Отчасти собеседования провожу сам, подбирал две кандидатуры, которые по набору навыков и компетенций соответствовали, но когда коллеги узнавали всю полноту ответственности, уходили в неизвестном направлении. Собеседования проводим постоянно, есть кандидаты, которые соответствуют. Сейчас находимся в процедуре, надеемся, что в ближайшее время кадровые решения будут приняты», — сказал Кудрявцев.

Глава города также обозначил качества, которыми должен обладать руководитель департамента. По мнению мэра, начальник должен хорошо разбираться в вопросах дорожного хозяйства и транспорта, уметь эффективно работать в команде, быть готовым к изменениям и стремиться улучшить ситуацию в городе. Также Кудрявцев подчеркнул важность понимания рынка подрядчиков и компаний, с которыми предстоит сотрудничать.

Напомним, что экс-главу дептранса Богомазову арестовали до 12 июля. Она подозревается в получении взятки в крупном размере.

Ранее мэр поделился, как он проводит свои выходные.