сегодня
30 мая, 13:27
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня
30 мая, 13:27
пробки
5/10
погода
+9°C
курсы валют
usd 89.25 | eur 96.89
сегодня 09:33
общество

Новосибирские депутаты не смогли обсудить ситуацию со строительством четвертого моста

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске депутаты не стали обсуждать ситуацию с четвертым мостом.

В Новосибирске депутаты городского совета не стали обсуждать ситуацию вокруг строительства четвертого моста. Планируется, что объект будет сдан в конце следующего года.

Заседание состоялось 29 мая, но на нем не присутствовали представители ГК «ВИС». Компания не направила своего сотрудника для отчета о ходе работ на площадке.

Утром 29 мая председатель Совета депутатов Дмитрий Асанцев получил от подрядчика письмо. В нем генеральный директор «ВИСа» Сергей Юдин сообщил, что не сможет встретиться с депутатами из-за сильной занятости. Парламентариям предложили приехать на площадку во второй половине июня.

Напомним, что в Новосибирске закроют пешеходный мост через Большевистскую.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Нина Раневская
Журналист

Читайте в