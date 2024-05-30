Новосибирские хирурги помогли мужчине с раком молочной железы

В Новосибирске врачи спасли мужчину с раком молочной железы.

Как сообщает пресс-служба Новосибирского областного онкодиспансера, врачи из Новосибирска спасли жизнь 67-летнему мужчине, который обнаружил у себя рак молочной железы. Редкий вид онкологии был выявлен благодаря тому, что пациент самостоятельно обнаружил новообразование в правой молочной железе и сразу же обратился за помощью к специалистам.

После ультразвукового исследования (УЗИ) мужчина прошел дополнительное обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи. Там ему провели трепан-биопсию, которая подтвердила, что опухоль является злокачественной.

Как рассказал хирург-онколог Анатолий Ахмедов, пациенту было решено провести мастэктомию по Маддену. Этот метод позволяет сохранить большую и малую грудную мышцу, однако требует удаления лимфоузлов.

«Операция прошла успешно, опухоль размером около 2 см была удалена. Материал направлен на гистологическое исследование, после которого мы сможем точно понять стадию заболевания», — рассказал врач.

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