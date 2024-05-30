С начала 2024 года в Новосибирской области введен первый миллион квадратных метров

Первый миллион квадратных метров жилья введен в Новосибирской области.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, начала текущего года на территории региона ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства превысил миллион квадратных метров.

«Безусловно, строительный комплекс Новосибирской области продолжает стабильно развиваться. В планах 2024 года – ввести в эксплуатацию не менее 2,154 млн кв.м жилья. На сегодняшний день уже введено 1,050 млн кв.м жилья – это хороший, уверенный показатель», – уточнил Алексей Колмаков.

Напомним, что в Новосибирске в Первомайском сквере перекладывают тротуарную плитку.