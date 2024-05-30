Стал известен лунный календарь на июнь в Новосибирске

В Новосибирске опубликовали лунный календарь на первый месяц лета.

Портал “АиФ-Новосибирск” опубликовал лунный календарь на июнь 2024 года, на который садоводы и огородники могут ориентироваться во время работ на дачах.

Так, растущая луна будет в период с 9 по 10 июня, а убывающая пройдет в период с 1 по 4 и с 24 по 30 июня.

Полнолуние зафиксировано на период с 20 по 23 июня, а новолуние — с 5 по 8 июня.

Также стали известны благоприятные дни для посадки определенных культур:

- 1, 9, 11, 12, 20, 21, 27 июня можно высаживать помидоры;

- огурцы следует сажать 1, 9, 11, 12, 20, 21 и 27 числа;

- перец — 1, 9, 20, 21, 27 июня;

- лук-севок лучше всего высадить 4, 9, 18, 19, 20, 21 или 23 июня.

Напомним, что в Новосибирске рассказали, как уберечь грядки во время заморозков.