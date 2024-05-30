В Новосибирске предприятие «Сибэлектротерм» и проектный институт подписали соглашение о сотрудничестве

ООО Научно-производственное предприятие «Сибэлектротерм» (якорный резидент промплощадки ОАО «Сибэлектротерм», которой управляет АО «РИД Групп – Новосибирск», актив РАТМ Холдинга) подписало соглашение о сотрудничестве с ООО «Сибирский проектный институт электротехнической промышленности «СибПроектЭлектро».

Стороны объединят усилия в рамках реализации технических проектов, в том числе, проведении предварительных исследований, НИР и ОКР в рамках создания нового промышленного оборудования, развития и внедрения наукоемких технологий в сфере металлургии – для этого участники соглашения планируют осуществлять совместную маркетинговую деятельность. Взаимодействие предполагает совершенствование нормативно-технической документации по стандартизации и сертификации оборудования, используемого в черной металлургии, а также систем обеспечения качества продукции отраслевых предприятий.

По словам генерального директора ООО НПП «Сибэлектротерм» Виталия Ельцова, ООО «СибПроектЭлектро» также окажет содействие НПП в подготовке и повышении квалификации специалистов.

«Следуя курсу на импортозамещение, государство заинтересовано в модернизации тяжелого машиностроения для достижения технологической независимости российской промышленности. Наше партнерство носит стратегический характер, результатом станет оптимизация производственного процесса, модернизация станочного парка и уникальные научные разработки», – говорит Виталий Ельцов.

Напомним, что нефтетранспортное предприятие провело учебную тренировку в резервуарном парке.