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общество

В Новосибирске в Первомайском сквере перекладывают тротуарную плитку

Фото: социальные сети / группа "Зелёный Новосибирск" ВКонтакте

Тротуарную плитку перекладывают в Первомайском сквере.

По данным группы "Зелёный Новосибирск" в социальной сети “ВКонтакте”, в Первомайском сквере Новосибирска рабочие демонтировали твердые покрытия и основания на участке возле Краеведческого музея и вдоль тротуара Красного проспекта, а уже на этой неделе подрядчик начнет устройство колодцев.

Ранее сообщалось, что реконструкция Первомайского сквера началась ровно год назад. Общая стоимость проекта оценивается в 175 миллионов рублей.

Напомним, что ремонтные работы на Октябрьском мосту в Новосибирске выполнены на 50%.

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Валерия Митрохина
Журналист

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