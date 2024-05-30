Юрий Кузнецов возглавил новосибирскую ХК «Сибирские Снайперы»

Главным тренером хоккейной команды «Сибирские Снайперы» стал Юрий Кузнецов.

В социальной сети “ВКонтакте” в группе “Хоккейная команда «Сибирские Снайперы»” объявили о новом тренерском штабе.

Так, главным тренером команды стал Юрий Кузнецов, Денис Маскаленко – старший тренер, Владимир Первушин — ассистент главного тренера, Владислав Минигалиев — тренер по вратарям и Вадим Берестов стал тренером по физической подготовке.

На официальном сайте команды также сообщили, что Юрий Владимирович Кузнецов ранее в качестве игрока выступал за такие команды как: “Сибирь”, “Авангард”, ЦСКА, магнитогорский “Металлург”, “Северсталь”, “Торпедо”, “Молот-Прикамье”, новокузнецкий “Металлург”, ХК “Дмитров”, “Крылья Советов”, а также клубы США и Европы.

Он является мастером спорта международного класса, а тренерскую карьеру начал в 2011 году в хабаровском “Амуре”.

Напомним, что в новосибирскую «Сибирь» вернулся форвард Дмитрий Овчинников.