Жителей Новосибирска возмутило объявление на двери пивного бара

Жители Новосибирска были возмущены объявлением, появившимся в новом пивном баре.

В группе «На ОбьГЭСе» во «ВКонтакте» появился пост, в котором рассказали, что в микрорайоне открывается новый пивной бар «Крюгер Хаус». На двери будущего заведения было наклеено объявление с текстом: «Открытие 22 июня ровно в 4 часа...». (Именно тогда началась Великая Отечественная война)

Многих пользователей задела данная ситуация, они посчитали это продвижением нацизма.

На ситуацию также обратил внимание Союз отцов.

«Пивнушка с немецким названием на ОбьГЭСе, решили поиздеваться над Днем памяти и скорби 22 июня. Видимо, они плохо знают историю, чем все закончилось для фашистов. Мэрия Новосибирска, Следственный комитет Российской Федерации — нельзя допускать подобного вандализма над памятью наших великих предков», — написано в официальном паблике организации.

После волны возмущения объявление убрали. По некоторым данным, владельцев подставили, так как обновление было приклеено со стороны улицы.

Напомним, что в Новосибирске разыскивают водителя, который сбил школьника и скрылся.