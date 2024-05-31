11-летний ребенок из Новосибирска поздно ночью заперся в квартире, перепугав родителей

Мальчик разволновал взрослых, им пришлось обратиться к спасателям.

Сотрудники МАСС ежедневно спасают новосибирцев из сложных ситуаций: кто-то застревает на острове и не может выбраться, кто-то просит снять с дерева его котика. Минувшие сутки серьезно взволновали родителей, проживающих на Вертковской в Ленинском районе. Инцидент произошел поздно вечером: родители обратились к спасателям МАСС в 23:48. Спасатели прибыли на место, обеспечив родителям доступ в квартиру. Взрослые забежала в комнату к ребенку, оказалось, что он крепко спит.

Ранее стало известно, что июнь в Новосибирской области начнется с заморозков до -3 градусов.