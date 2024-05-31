«Снесут даже детскую площадку»: что известно о застройке в зоне КРТ Новосибирска

На левом берегу Новосибирска уже месяц не утихает скандал со сносом частных домов в зоне КРТ. Корреспондент Сиб.фм пообщался с владельцами строений на улице Серафимовича, которые могут стать первопроходцами при расселении.

Скандал с расселением по проектам КРТ (Комплексное развитие территории – прим. Ред.) начался с двух участков, которые находятся на улице Осипенко. Первый из них – площадью 15,94 Га в пределах улиц Плахотного, Троллейной и Титова. Второй – примерно таких же объёмов находится через дорогу. Люди сотни частных домовладений начали переживать после встречи с представителями мэрии.

«Второй тип КРТ, это ваш случай, проводится по инициативе правообладателя. Тот, кто заявляется, должен стать правообладателем всех земельных участков. То есть, допустим, если я инвестор, задумал пол-улицы Титова или Амурской расселить квартал, то я сначала должен приобрести все земельные участки у собственников, — объяснял на собрании представитель мэрии.

– Потом заявиться в мэрию, реализовывать КРТ. Строить без разрешения нельзя. Так как застройщик сначала должен приобрести участок, то это обыкновенный рыночный торг с каждым собственником. Договорились – договорились, нет – так нет. Можете не опасаться, что это будет принудительное изъятие».

Тем не менее, все эти встречи с представителями мэрии оставили больше вопросов, чем ответов. Жители домов так и остаются в недоумении: строить ли им что-то или уже не стоит?

«Нам сейчас вообще непонятно, что с этим делать. Непонятно: могут прийти завтра снести, а могут через 30 лет, – недоумевала Наталья, дом которой на улице Осипенко также попал в зону КРТ. – И такое ощущение, что сейчас поднимается бунт на корабле: каждую неделю возникает новый участок. В чатах наших идут страшилки – скидывают каких-то непонятных юристов, которые говорят, что по КРТ мы ничего не получим, и всех нас отправят на улицу. Люди в таком случае начнут просто бунтовать».

Кому уже съезжать?

Чтобы разобраться в ситуации, корреспондент Сиб.фм направлял запрос в мэрию Новосибирска. Там ответили, что подобных участков, выделенных под КРТ, в столице Сибири, только в левобережной части, насчитывается 40. Но если на улицах Плахотного, Титова и Осипенко проекты КРТ могут реализоваться только через десятилетия, то жители улицы Серафимовича могут остаться на улице раньше.

«На сегодняшний день мэрией города Новосибирска на территории Ленинского района заключен 1 договор о комплексном развитии территории жилой застройки в границах ул. Костычева, ул. Степной, пер. 3-го Серафимовича, пер. 3-го Римского-Корсакова в Ленинском районе общей площадью 1,53 га, – говорится в ответе мэрии Новосибирска редакции Сиб.фм. – Иных решений о комплексном развитии территории, расположенных в Ленинском и Кировском районах, в соответствии со ст. 65-67 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК РФ) мэрией города Новосибирска не принималось».

Таким образом, жители Степной и переулков Серафимовича стоят первыми в очередь на снос. Их это тоже не устраивает, но и чёткого понимания собственного будущего пока нет, хотя буквально накануне здесь так же проходили встречи с представителями мэрии.

«У нас на Серафимовича благоустроенные участки, асфальтированная дорога, центральное отопление, у многих и центральная канализация. Мы, лично, переходили на газ. Тянули его снизу, с улицы Немировича-Данченко за свой счёт. Есть вода и свет. И это — не ветхое жильё,

– рассказала Сиб.фм собственник дома №44 по улице Серафимовича Галина Рекова. – А ещё у нас здесь есть, так называемая, «спортивная поляна». Своими силами мы выигрывали гранты, благоустраивали площадку. Сейчас мы узнали, что этот участок собираются полностью сносить».

Просили оставить...

Семья Галины Рековой, как и ещё сотня, боятся, что сейчас их большую семью заселят в квартиру-студию в каком-то отдалённом районе. Живущие десятилетиями на своих сотках новосибирцы не имеют никакого желания срываться с насиженного места.

«Сейчас получается у нас много комнат, сарай, гараж, огород, как и у многих здесь жителей. У нас появились данные из Росреестра, что землю покупают коммерческие организации, которые возместят нам стоимость земли и дома, – продолжает Галина. – Нас в известность поставили, но у ни кого нет сейчас никаких предписаний на руках».

Собственники домов из зоны КРТ говорят, что их просто в последний момент поставят перед фактом. Конкретных дат им не называют, но, жители Серафимовича уверены, это будет скоро.

«Мы писали уже петицию, а сейчас люди буквально митинговать собираются. Я думаю, все бы объединились!»

- считает Галина.

Пока жители первой зоны, попавшей в КРТ, получают от властей отписки, конкретной программы их собственной жизни у людей нет. Ранее собственники просили исключить свои дома из зоны перспективной застройки.

«С учётом изложенного рассмотрение вопроса об исключении территории, ограниченной улицами Бульварной, Станиславского, Немировича-Данченко, Троллейной, из Карты КРТ возможно после внесения соответствующих изменений в Генеральный план города Новосибирска»,

- говорится в ответе заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев.

Жители частных домов, которые никак их не хотят покидать, сейчас не знают, куда ещё можно обратиться, чтобы их территорию оставили без всяческого комплексного развития.