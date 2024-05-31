Под Новосибирском мать двух погибших мальчиков была трижды судима по уголовным статьям

Под Новосибирском в пожаре погибли два мальчика. Их мать стояла на учете и была трижды судима.

В селе Красноглинное Новосибирской области произошел страшный пожар — в двухэтажном доме на улице Клубное при пожаре погибли двух и трехлетний мальчики, которых оставила одних дома 36-летняя мать.

По словам местных жителей, семья была неблагополучная. 36-летняя женщина много пила и оставляла малолетних одних дома. Семья состояла на учёте — последний раз инспектор ПДН приходил к ним 16 мая.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что женщину зовут Анна Щ. По словам источника Сиб.фм, женщина ранее судима.

В картотеке Новосибирского районного суда есть три приговора в отношении Анны. Первый раз на неё возбудили дело в 2011 году по пяти статьям — по нескольким пунктам ст. 158 УК РФ (Кража) и по ст. 161 ч. 1 УК РФ (Грабеж).

В марте 2014 года в суд поступило новое дело по ст. 158 ч. 2 (Кража с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, сумки или другой ручной клади), возбужденное на Анну, а через 7 месяцев она снова оказалась на скамье подсудимых по ст. 158 ч. 3 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Кроме этого, по нашим данным, Анна посещала микрофинансовые организации и брала деньги в долг — от 15 тыс. до 100 тыс. рублей. На сайте ФССП на неё открыто исполнительное дело из-за задолженности по кредитным платежам почти на 20 тысяч рублей.

Как ранее писал Сиб.фм, после пожара СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Областная прокуратура контролирует расследование. Матери грозит до 4 лет лишения свободы. Источник в прокуратуре Новосибирской области сообщил Сиб.фм, что до трагедии мать отошла по делам.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что причины пожара еще выясняются.