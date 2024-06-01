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бизнес общество

10 миллионов рублей выиграла в лотерею блондинка-фотограф из Новосибирска

Фото: столото

Фотограф из Новосибирска купила загородный дом благодаря выигрышу в лотерее.

Фотограф из Новосибирска Вера Карпенко стала обладательницей выигрыша в государственной лотерее "Столото" в размере 10 миллионов рублей. По прошествии четырех лет после этого события, женщина продолжает радоваться своей неожиданной удаче и умело распорядилась полученными деньгами.

В преддверии Дня блондинок организаторы лотереи узнали, как Вера решила использовать свой выигрыш.

Всей семьей ждали, когда будет зачислен выигрыш. И когда этот день настал, то сначала не могли даже поверить в это. Дело в том, что мы много лет хотели переехать в большой загородный дом. Благодаря победе наша мечта сбылась», — рассказала Вера Карпенко.

Вере Карпенко повезло дважды в одном тираже. Общая сумма ее выигрыша во втором и двадцать третьем туре составила 10 000 100 рублей.

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Дамир Трубников

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