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общество культура

Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж

Фото: Сиб.фм

На Михайловской набережной в Новосибирске с хитами выступит Дава.

Скоро на Михайловской набережной появится рэпер Давид Манукян, который прилетел в родной Новосибирск на День защиты детей. Сиб.фм ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Полностью ознакомиться с программой можно по ссылке. На набережной ожидается масса развлечений до позднего вечера.

Обновлено 12:48: Даву заметили на набережной. Он идёт к сцене.

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 2

Обновлено 13:00: Дава вышел на сцену и пообещал спеть вместе с детьми.

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 3



Обновлено 13:15: Дава устроил фотоссесию с фанатами. На Михайловской набережной образовалась небольшая давка из желающих.

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 4

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 5

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 6

Обновлено 13:40: Дети подарили плакат Даве.

Фото Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж 7

Обновлено 14:18: Дава уехал в отель. В 15:00 начнется конкурс "1+1", где участники смогут выиграть мороженое, мясные деликатесы и другие призы.

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Дамир Трубников

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