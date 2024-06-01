Дава на сцене и тысячи горожан на набережной: в Новосибирске с размахом отмечают 1 июня. Онлайн-репортаж

На Михайловской набережной в Новосибирске с хитами выступит Дава.

Скоро на Михайловской набережной появится рэпер Давид Манукян, который прилетел в родной Новосибирск на День защиты детей. Сиб.фм ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Полностью ознакомиться с программой можно по ссылке. На набережной ожидается масса развлечений до позднего вечера.



Обновлено 12:48: Даву заметили на набережной. Он идёт к сцене.





Обновлено 13:00: Дава вышел на сцену и пообещал спеть вместе с детьми.





Обновлено 13:15: Дава устроил фотоссесию с фанатами. На Михайловской набережной образовалась небольшая давка из желающих.





Обновлено 13:40: Дети подарили плакат Даве.

Обновлено 14:18: Дава уехал в отель. В 15:00 начнется конкурс "1+1", где участники смогут выиграть мороженое, мясные деликатесы и другие призы.