Депутат Госдумы Игнатов из Новосибирска рассказал о новых законах

В июне вступают в силу новые законы, принятые Госдумой.

Депутат Виктор Игнaтов рассказал о новых законах, принятых Госдумой.

«В июне вступают в силу новые законы, принятые ранее Государственной Думой.

Так, с 9 июня ужесточается ответственность ресурсоснабжающих компаний за некачественные услуги. За предоставление некачественных услуг ЖКХ —отключение света и отопления зимой, подачу грязной воды штрафы составят до 100 тысяч рублей», — поделился он.

Игнaтов данное решение считает особенно важным для Новосибирска после масштабных коммунальных аварий в начале 2024 года.

Дальше он рассказал он оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

«Оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции будет возможен только при наличии сопроводительных электронных документов. Это усложнит торговлю нелегальным алкоголем», — отметил депутат.

Закон, который должен положительно повлиять на экологию в России: на промышленных предприятиях, оказывающих значительное негативное воздействие на окружающую среду, будут проводить экспертную оценку, которая будет способствовать переходу на наилучшие доступные технологии. Новая норма законодательства вступит в силу 23 июня.

Также в Госдуме приняли закон для противодействия незаконной миграции.

«Противодействие незаконной миграции сейчас тоже очень актуально. И с 23 июня в круг лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации, включат иностранцев, желающих въехать в Россию в целях, не связанных с трудовой деятельностью, на срок свыше 90 дней», — прокомментировал закон Игнaтов.

Помимо этого, в Госдуме внесли поправки в законы, которые позволят обеспечить участников СВО, получивших тяжелое ранение.

«И, безусловно, одними из важнейших, стали поправки в закон, которые позволят обеспечить участников СВО, получивших тяжелое ранение, специальными средствами передвижения, в том числе автомобилями с ручным приводом. Речь идет о тех участниках СВО, кому сложно передвигаться самостоятельно из‑за ранения», — подытожил он.