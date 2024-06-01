сегодня
01 июня, 13:00
пробки
4/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня
01 июня, 13:00
пробки
4/10
погода
+13°C
курсы валют
usd 90.19 | eur 97.79
сегодня 10:46
общество

Сотрудница Сиб.фм поставила рекорд на соревновании по медиапланке на Михайловской набережной в Новосибирске

Фото: Денис Шмаков / Сиб.фм

В Новосибирске начинается массовый забег от «Зеленого марафона».

Сотрудница Сиб.фм Светлана Доманова поставила рекорд на соревновании по медиапланке на Михайловской набережной. Она сумела простоять в стойке около 4 минут.

Также в соревновании приняли участие и другие сотрудники медиахолдинга.

Фото Сотрудница Сиб.фм поставила рекорд на соревновании по медиапланке на Михайловской набережной в Новосибирске 2

Напомним, на Михайловской набережной начинается массовый забег, на который зарегистрировались около пяти тысяч человек.

Сегодня, 1 июня, на День защиты детей жидается масса развлечений. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, которая обещает стать незабываемым событием для жителей и гостей Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Дамир Трубников

Читайте в