Сотрудница Сиб.фм поставила рекорд на соревновании по медиапланке на Михайловской набережной в Новосибирске

В Новосибирске начинается массовый забег от «Зеленого марафона».

Сотрудница Сиб.фм Светлана Доманова поставила рекорд на соревновании по медиапланке на Михайловской набережной. Она сумела простоять в стойке около 4 минут.

Также в соревновании приняли участие и другие сотрудники медиахолдинга.

Напомним, на Михайловской набережной начинается массовый забег, на который зарегистрировались около пяти тысяч человек.

Сегодня, 1 июня, на День защиты детей жидается масса развлечений. Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, которая обещает стать незабываемым событием для жителей и гостей Новосибирска.