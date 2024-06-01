Суды в Новосибирской области стали чаще конфисковать авто за пьяную езду

В прокуратуре области рассказали, какие автомобили конфискуют у нарушителей.

В Новосибирской области количество уголовных дел, в которых автомобили конфисковываются за пьяную езду, значительно возросло. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Динар Фатхутдинов изданию РБК Новосибирск.

В 2023 году суды вынесли решение о конфискации автомобилей в 242 случаях, в то время как годом ранее таких случаев было всего семь. Кроме того, в 31 случае были конфискованы денежные средства. В первом квартале текущего года автомобили конфискованы в 88 случаях, а деньги — в 26 случаях.

Это связано с вступлением в силу федерального закона, согласно которому транспортные средства могут быть конфискованы у лиц, управляющих автомобилем в состоянии опьянения и подвергнутых административному наказанию или имеющих судимость. Если конфискация автомобиля невозможна (например, из-за его продажи или других причин), суд может принять решение о конфискации денежной суммы, равной стоимости автомобиля.

Суды конфискуют автомобили разных марок, независимо от их стоимости. Среди них Nissan Sunny, Mitsubishi Airtrek, Honda Fit, Toyota Vista, Subaru Forester, Opel Astra, Toyota Carina, Opel Zafira, Toyota Corona, а также ВАЗ, Lada, УАЗ и другие. Были случаи конфискации дорогостоящих автомобилей Infiniti и Audi A6.

Динар Фатхутдинов также отметил случай, когда осужденный продал свой автомобиль на следующий день после совершения преступления. В этом случае суд конфисковал денежные средства в размере 1,5 миллиона рублей, соответствующие стоимости автомобиля.

Кроме того, в пресс-службе областной прокуратуры сообщили о росте числа ДТП и пострадавших. В 2023 году было зарегистрировано 2662 ДТП, в которых погибли 281 человек и ранены 3286 человек. За первый квартал текущего года произошло 628 ДТП с 64 погибшими и 800 ранеными.

Согласно данным региональному ГУ МВД, в 2023 году по уголовным делам о преступлениях, связанных с ДТП и причинением тяжкого вреда здоровью, потерпевшими признаны 88 человек. С начала 2024 года их количество составило 74 человека.

Фатхутдинов подчеркнул, что конфискация транспортных средств продолжает быть актуальной и помогает предотвратить новые преступления в сфере дорожного движения. Она защищает участников дорожного движения от водителей, находящихся в состоянии опьянения, и представляющих реальную угрозу для жизни и здоровья других людей.