В Новосибирске появился рейтинг худших торговых центров

АиФ-Новосибирск опубликовал список торговых центров с самыми низкими оценками пользователей 2ГИС.

Большинство жалоб связано с дизайном, ассортиментом и платными парковками.

Торговый центр «Мегас» на Красном проспекте, 2/1 получил самую низкую оценку. Пользователи жалуются на пустоту и неудобное расположение здания. Один из комментаторов отметил холод внутри и наличие тараканов.

Торговый центр «Радуга» на Гусинобродском шоссе, 37 также получил низкую оценку. Высокие цены, плохое качество товара и проблемы с парковкой — основные претензии. Некоторые пользователи сообщили о грубом поведении продавцов.

«Амстердам» на улице Геодезической, 4/1 был оценен в 3,2 звезды. Жалобы касаются платной парковки и грубого поведения охранников. Также отмечены проблемы с чистотой общественных туалетов.

Торговый центр «GRANI» на площади Карла Маркса, 5/1 получил 3,3 звезды. Основные жалобы касаются внутреннего дизайна и отсутствия интересных магазинов. Пользователи также отметили проблемы с отделкой помещения.

«Красный мамонт» на улице Светлановская, 50 оценили в 3,4 звезды. Жители города недовольны отношением работников к клиентам и ассортиментом товаров. Один из пользователей пожаловался на проблемы с доставкой мебели, другой — на грубое поведение охранника.

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