В Новосибирске поздравили водителей такси и пассажиров с Днем защиты детей

В Новосибирске «Яндекс Такси» вместе с таксопарками поздравил пассажиров и водителей такси с Днем защиты детей. Сервис решил поддержать таксопарки, которые устроили к 1 июня конкурс рисунков среди детей водителей.

В этом году дети рисовали своих родителей — водителей такси. Таксопарки самостоятельно выбрали 25 лучших рисунков. На их основе сделали креативный дизайн для машин такси, которые можно будет увидеть в городах, где живут победители конкурса. Одним из таких стал Новосибирск. Также победителя конкурса ждал ещё сюрприз — занявший первое место рисунок заменил иконку тарифа «Детский» в Яндекс Go. Другие рисунки украсили специальные праздничные разделы в приложениях для пассажиров и водителей.

Все дети, победившие в конкурсе, получат специальный мерч с дизайном на основе их рисунков