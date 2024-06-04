Главу Корпорации развития Новосибирской области Зырянова заключили в СИЗО по делу о взятке

Чиновника подозревают в том, что он проплатил рекламу и Pr в региональных СМИ, которые освещали кинофестиваль «Семейные традиции», куда был приглашён скандальный актёр Никита Кологривый. Согласно решению суда Зырянов отправится в СИЗО, где пробудет до 2 августа.

Заключить Александра Зырянова в СИЗО до 2 августа 2024 года в качестве меры пресечения, огласил судья Заельцовского районного суда Новосибирска.

Гендиректора Корпорации развития региона Александра Зырянова обвиняют в получении многомиллионной взятки от директоров коммерческих фирм за проведение фестиваля «Семейные традиции» в Новосибирске. Гостем фестиваля, который проходил в Новосибирске с 15 по 16 марта, стал актер Никита Кологривый.

3 июня прошли обыски в рабочем кабинете руководителя Корпорации развития Новосибирской области. В прокуратуре пояснили, что в отношении Александра Зырянова возбуждено уголовное дело за взятку в особо крупном размере.



«В отношении генерального директора АО «Корпорация развития Новосибирской области» и председателя совета директоров АО «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк», а также в отношении директоров ООО «Техстрой-НСК» и ООО «Стройтех» по 291 УК РФ, часть пять (дача взятки) возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.



По версии следствия, на протяжении трех месяцев (с января по март 2024 года) руководители акционерных обществ получили взятку от представителей коммерческих организаций в виде оказания услуг неимущественного характера на сумму более 9,5 млн рублей за заключение в приоритетном порядке и в обход конкурентных процедур договоров подряда на сумму свыше 64 млн рублей.

Сиб.ФМ ведет онлайн из зала суда, рассказывая в деталях о данном эпизоде.