В Новосибирске задержали начальника департамента инвестиций Виталия Витухина

В Новосибирске прошли обыски в доме Виталия Витухина.

В Новосибирске 3 июня был задержан Виталий Витухин, руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщил источник.

Со слов собеседника издания, в доме у задержанного силовики проводили обыски с 6 утра.

Уточним, что Сиб.фм следит за развитием событий.

Напомним, Виталий Витухин объявил о своем решении покинуть мэрию в мае 2024 года. По его словам, он принял это решение по собственной инициативе, так как считает, что новому мэру будет комфортнее работать с людьми, которым он доверяет. Его последним рабочим днем в администрации города должно было стать 5 июня.