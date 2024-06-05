сегодня
05 июня, 14:38
пробки
4/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 88.75 | eur 96.56
сегодня
05 июня, 14:38
пробки
4/10
погода
+15°C
курсы валют
usd 88.75 | eur 96.56
сегодня 11:07
общество

Энергетики прокомментировали задымление на ТЭЦ-2 в Новосибирске

Сиб.фм

Эксперты рассказали о причинах задымления в районе ТЭЦ-2 в Новосибирске.

Жители Новосибирска 4 июня замели дым в районе ТЭЦ-2. Энергетики предприятия сообщили, что повода для паники нет, дым является следствием технических работ. Об этом сообщает издание VN.ru.

«Сегодня на ТЭЦ-2 проводилась плановая расконсервация одного из котлов после текущего ремонта. В процессе настройки предохранительных клапанов возник технологический шум и был выброс пара», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

В 16:00 котел был выведен на стандартный режим работы, — добавили в пресс-службе.

Ранее Сиб.фм писал, перевозчик отказался от маршрутки до ТЭЦ-5 в Новосибирске.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Анастасия Новосёлова
Журналист

Читайте в