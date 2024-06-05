Энергетики прокомментировали задымление на ТЭЦ-2 в Новосибирске

Эксперты рассказали о причинах задымления в районе ТЭЦ-2 в Новосибирске.

Жители Новосибирска 4 июня замели дым в районе ТЭЦ-2. Энергетики предприятия сообщили, что повода для паники нет, дым является следствием технических работ. Об этом сообщает издание VN.ru.

«Сегодня на ТЭЦ-2 проводилась плановая расконсервация одного из котлов после текущего ремонта. В процессе настройки предохранительных клапанов возник технологический шум и был выброс пара», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе компании.

В 16:00 котел был выведен на стандартный режим работы, — добавили в пресс-службе.

Ранее Сиб.фм писал, перевозчик отказался от маршрутки до ТЭЦ-5 в Новосибирске.