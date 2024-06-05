Новосибирские волонтеры спасли рыжего котенка с врожденной инвалидностью

Найденыш родился без лучевых костей, сейчас ему ищут дом.

Новосибирские волонтеры то и дело спасают бездомных животных, которые волею случаю или из-за человеческой жестокости оказываются на улице. Четвероногим пушистикам ищут дома, нередко предварительно оплачивая операции по восстановлению. Рыжий котенок был найден 27 мая около ветклиники в Первомайском районе. Волонтеры обратили внимание, что передние лапы «рыжика» короткие, передвигается он необычным образом. Решили, что есть проблема со здоровьем, приняли решение лечить.

«Рентген показал, что у котенка нет переломов — у него просто нет лучевых костей от рождения. Патологию не исправить, да и нет смысла, котенок — инвалид от рождения, он таким родился, его организм адаптировался к этой особенности», — сообщают волонтеры в сети.

Сейчас их задача обезопасить котенка от осложнений калицивироза, которым он болен (не была поставлена прививка).

Волонтеры отмечают, что котенок домашний. Совершенно точно на улицу его выбросили хозяева.

«Кто смог отправить малыша с такими особенностями на улицу — не можем даже представить. Человек точно понимал, что котенок не сможет «добыть» себе еду», — пишут волонтеры.

Сейчас коту ищут дом.

Ранее сообщалось, что трупный запах от ямы с захоронениями животных стоит в поселке Сосновка Новосибирского района. Жители ближайших населенных пунктов бьют тревогу.