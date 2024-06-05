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общество

Новосибирские волонтеры спасли рыжего котенка с врожденной инвалидностью

Фото: стоп-кадр из видео БФ «Варежка»

Найденыш родился без лучевых костей, сейчас ему ищут дом.

Новосибирские волонтеры то и дело спасают бездомных животных, которые волею случаю или из-за человеческой жестокости оказываются на улице. Четвероногим пушистикам ищут дома, нередко предварительно оплачивая операции по восстановлению. Рыжий котенок был найден 27 мая около ветклиники в Первомайском районе. Волонтеры обратили внимание, что передние лапы «рыжика» короткие, передвигается он необычным образом. Решили, что есть проблема со здоровьем, приняли решение лечить.

«Рентген показал, что у котенка нет переломов — у него просто нет лучевых костей от рождения. Патологию не исправить, да и нет смысла, котенок — инвалид от рождения, он таким родился, его организм адаптировался к этой особенности», — сообщают волонтеры в сети.

Сейчас их задача обезопасить котенка от осложнений калицивироза, которым он болен (не была поставлена прививка).

Фото Новосибирские волонтеры спасли рыжего котенка с врожденной инвалидностью 2

Волонтеры отмечают, что котенок домашний. Совершенно точно на улицу его выбросили хозяева.

«Кто смог отправить малыша с такими особенностями на улицу — не можем даже представить. Человек точно понимал, что котенок не сможет «добыть» себе еду», — пишут волонтеры.

Сейчас коту ищут дом.

Ранее сообщалось, что трупный запах от ямы с захоронениями животных стоит в поселке Сосновка Новосибирского района. Жители ближайших населенных пунктов бьют тревогу.

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Дарья Лапина
Журналист

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