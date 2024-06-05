«Тинькофф» больше нет — банк официально сменил название

Теперь «Тинькофф» будет называется «Т-Банк».

Банк «Тинькофф» официально сменил название — теперь более простая форма и никакой «фамильности», сообщают в пресс-службе учреждения.

Идея обновления появилась давно, феврале 2024 года банк сменил логотип. Теперь добрались и до названия — оно стало максимально простым, сократили до одной буквы — первой.

Известно, что обновление не произойдет по щелчку пальцев. Это непростой и долгосрочный момент, который требует немало ресурсов. Первое, что обновится — приложение, сайт. Пользователям банка ничего специально менять или дополнительно устанавливать не нужно.

Кредитные и дебетовые карты с прежним названием действуют до окончания срока. Если же человеку сейчас необходимо запросить справку из банка, на документе будет значится прежнее название АО «Тинькофф Банк». На этот счет беспокоиться не стоит, для полных изменений, в том числе с юридическими данными, необходимо время.

Ранее стало известно, что самосвал и автобус столкнулись на трассе Р-256 между Искитимом и Линёво в Новосибирской области. Обошлось без жертв.