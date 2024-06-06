В Новосибирской области за год выросли зарплатные предложения у строителей

Спрос на рабочий персонал в строительной отрасли остается стабильно высоким за счет поддержки сферы со стороны государства с помощью льготной ипотеки. Поскольку соискательская активность по-прежнему низкая — как из-за демографической ямы 90-х, когда на рынок не выходит нужное количество специалистов, так и из-за конкуренции между работодателями, которые активно переманивают сотрудников более интересными зарплатами.

Кроме того, в сфере строительства традиционно трудится много мигрантов, и многим из них в прошлом году пришлось вернуться в родные города из-за колебания курса валют и невыгодности переводов заработанных средств. Наиболее дефицитные специалисты строительной отрасли в Новосибирской области — прорабы, слесари-сантехники, монтажники и сварщики.

По данным Зарплаты.ру, с учетом высокого спроса и достаточно низкого предложения со стороны соискателей заработные платы за год продолжили расти. Медианная заработная плата по основным профессиям отрасли бьет рекорды и выросла за год на 17%. Наибольший прирост отмечается у инженеров ПТО (+33% — до 70 тыс.рублей), у руководителей строительных проектов (+26% — до 100 тыс.рублей), у сварщиков (+23% — до 71 тыс.рублей), у прорабов (+14% — до 80 тыс.рублей), у электромонтажников (+11% — до 50 тыс.рублей), у слесарей-сантехников (+11% — до 50 тыс.рублей), у маляров (+10% — до 55 тыс.рублей).