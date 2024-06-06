Футбольный клуб «Новосибирск» начнет сезон с новым названием

С новым названием начнет новый сезон ФК «Новосибирск».

По данным пресс-службы министерства физической культуры и спорта Новосибирской области спорта, футбольный клуб «Новосибирск» изменит название в будущем сезоне и будет называться «Сибирь».

«Наблюдательный совет утвердил решение болельщиков, которые в сентябре прошлого года проголосовали за возвращение названия «Сибирь» нашей футбольной команде», — рассказал министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что футбольный клуб «Новосибирск» обыграл команду из Челябинска