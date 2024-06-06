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общество

Какие работы проводить на даче в июне: рассказали в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Стало известно, какие работы нужно проводить в этом месяце.

Как сообщает портал Аиф-Новосибирск со ссылкой на эксперта по цветочным культурам Марину Патрину, в этом месяце необходимо в первую очередь высадить последнюю рассаду саженцы, после чего растения необходимо полить, замульчировать и притенить от солнца.

В первую половину лета уже можно начинать выращивать огурцы, после чего посадить черную редьку, зеленый горошек и сладкий редис.

По словам эксперта, в середине июня из ягод богатый урожай дают жимолость, абрикос, вишня и черешня.

Марина Патрина также рассказала, как правильно поливать растения во время сильной жары.

«Наберите полный бак или бочку и оставьте на солнце. Когда вода прогреется, можно поливать. Режим увлажнения зависит от культур, которые есть на участке. Огурцы нуждаются в ежедневном поливе, так как их плоды на 90% состоят из воды. Томатам достаточно раз в три дня», — поделилась эксперт.

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Валерия Митрохина
Журналист

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