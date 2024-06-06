Канал нелегальной миграции иностранцев пресекли в Новосибирской области

В Новосибирске пресекли канал нелегальной миграции иностранцев.

По данным пресс-службы УФСБ по Новосибирской области, трое сообщников организовали канал нелегальной миграции иностранцев — двое мужчин и женщина оформляли фиктивную постановку на миграционный учет, патенты на работу, трудовые договоры.

В результате на организаторов канала возбудили уголовное дело по статье “организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации, совершенная группой лиц по предварительному сговору”.

Напомним, что студенту из Новосибирска грозит до 20 лет колонии по обвинению в госизмене