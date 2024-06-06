Краснокнижных летучих мышей обнаружили в Новосибирске

Местный фотограф заснял редких летучих мышей.

Житель Новосибирска заснял нашествие редких летучих мышей во время сильной грозы. Инцидент случился в ночь на 6 июня. Об этом написали в сообществе во ВКонтакте «На ОбьГЭСе (Новосибирск)». Кадры выложил фотограф Егор Коняев.

«В 2 часа ночи я проснулся от стука в окно и шуршания на подоконнике. Оказалось, что десятки летучих мышей бьются в окно. Шел дождь, был сильный ветер, летучие мыши метались и беспорядочно искали укрытие. Через полчаса прекратили панику и начали прилетать, почти не врезаясь в стекла», – рассказал Егор.

По словам экологов, фотограф заснял краснокнижный вид. Больше всего эта летучая мышь похожа на прудовую ночницу.

Напомним, под Новосибирском бродячие псы искусали пенсионера.