Крупный банк и «Газпром трансгаз Томск» на ПМЭФ подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве

Соглашение со стороны банка подписал председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев.

Председатель Сибирского банка Сбера Дмитрий Солнцев и генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Томск» Владислав Бородин в рамках Петербургского экономического форума подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных технологий и программ импортозамещения.

Соглашение предполагает возможность обмена опытом в сфере управления внутренними бизнес-процессами, включая сотрудничество с дочерними компаниями банка.

Магистральными направлениями взаимодействия, согласно меморандуму, выступают роботизированная автоматизация процессов (RPA), технологии непрерывного восстановления карт реальных бизнес-процессов на основе данных, хранящихся в информационных системах предприятия (Process Mining), платформа для разработчиков и непрерывного цикла разработки программного обеспечения Platform V, система интеллектуального сопровождения совещаний.

Соглашение также предполагает совместную работу над оценкой возможности внедрения HR-решений банка, таких как «Пульс», образовательных программ, сервиса СберЗдоровье и других решений для сотрудников.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбера:

«Подписание меморандума для нас – важный шаг на пути к долгосрочному стратегическому партнерству с крупнейшим холдингом в нефтегазовой промышленности, а также возможностям взаимного обмена экспертизой в различных областях сотрудничества. Убежден, что сервисы и решения банка будут способствовать цифровой трансформации компании».