На доставку еды из Новосибирска завели дело из-за недостоверной рекламы

Федеральная антимонопольная служба обнаружила рекламу с нарушениями в одном из домов на Спортивной улице.

В Новосибирске против доставки еды ООО «Суши Восток» возбудили административное дело из-за нарушения закона о рекламе. На бумаге было указано, что сет суши «В гостях» весит три килограмма и стоит 1850 рублей. Однако на сайте компании указан вес 2,75 килограмма и цена 1950 рублей при самовывозе. С учетом доставки стоимость сета составляла 2150 рублей. Сообщается в заявлении ФАС.

Дело будет рассмотрено в конце мая. В соответствии с Федеральным законом нарушение законодательства о рекламе влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм писал, Бастрыкин поручил возбудить дело после инцидента с подростками-вымогателями в Новосибирске.