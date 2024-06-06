Новый гендиректор «Сибирь» Крутохвостов анонсировал новые кадровые перестановки

Новый гендиректор «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал о кадровых перестановках в хоккейном клубе.

В эксклюзивном интервью Сиб.фм генеральный директор новосибирского хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов сообщил о том, что в хоккейном клубе в скором времени могут произойти изменения, после его прихода на новую должность.

“Но у меня целей «изменений ради изменений» нет. Напротив, я стараюсь сделать так, чтобы переходный период прошел максимально бесшовно и безболезненно как для клуба, для коллектива, так и для всех, кому мы небезразличны”, — добавил генеральный директор.

Напомним, что прочитать полное интервью с генеральным директором хоккейного клуба «Сибирь» можно здесь