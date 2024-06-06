Пострадавший рассказал, как произошло столкновение трамваев в Кемерово

Количество пострадавших от столкновения в Кемерово вновь увеличилось.

Сегодня утром в Кемеровской области трамвай несся на полной скорости и у него отказали тормоза, после чего он врезался в другой трамвай.

Как рассказал один из пассажиров для Telegram-канала SHOT, он почувствовал, что трамвай начал набирать резко скорость и, не сбавляя ее, повернул в сторону, из-за чего от напора людей вырвало входные двери — несколько пассажиров вылетели из салона. После этого трамвай продолжил путь еще около 15 минут, так как уже отказали тормоза.

Мужчина также добавил, что больше всего пострадали пассажиры, которые держались за поручни — во время столкновения их резко вырвало и люди получили сильные травмы.

“Кому-то поручнем так сильно вдало, что кровотечение пошло", — рассказал он.

Как уточнили в Telegram-канале SHOT, в ДТП пострадали уже 97 человек, один мужчина скончался.

Напомним, что в Кемерово людей выбросило на проезжую часть во время столкновения трамваев