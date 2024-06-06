Рынок розничных пассивов в этом году рекордно вырастет почти на четверть

В этом году рынок сбережений физлиц в России вырастет более чем на 24%, побив рекорд прошлого года. Уже по итогам первого полугодия общий портфель розничных пассивов может достигнуть 50 трлн рублей, а к концу года – порядка 55,8 трлн. Об этом на ПМЭФ-2024 заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

По прогнозам банка, в 1 полугодии розничный рынок пассивов максимально приблизится к отметке в 50 трлн, в то время как сам ВТБ наберет портфель примерно в 8,1 трлн. Банк уже нарастил розничные пассивы своих клиентов почти на 1 трлн. рублей с начала года. Таким образом, доля банка на рынке на середину года составит 16,2%.

Во втором полугодии объем рынка сбережений продолжит стабильно расти. На это повлияет жесткая денежно-кредитная политика регулятора и по-прежнему высокие ставки, которые банки будут предлагать вкладчикам.

«Ставки по сберегательным продуктам на рынке остаются на максимальных уровнях и продолжают стимулировать вкладчиков размещать свои деньги в банках», – отметил Георгий Горшков.

Высокий уровень ключевой ставки Центрального Банка поддерживает привлекательную доходность на рынке сбережений. В первую очередь, внимание клиентов сосредоточено на срочных рублевых депозитах. Объем рублевых депозитов банка с начала года вырос более, чем на 0,9 трлн, обогнав прирост средств до востребования в национальной валюте в 17 раз. В этом году средний «чек» одного вклада в рублях среди клиентов массовой розницы увеличился на 2 тысячи по сравнению с прошлым годом и достиг 508 тысяч в национальной валюте. Размещать средства вкладчики предпочитают на срок от трех месяцев до полугода. На «короткие» и среднесрочные продукты в совокупности приходится более 92% от всех открытых вкладов в 2024 году.

Стабильный интерес клиенты проявляют и к накопительным счетам. За полгода клиенты открыли более 2,8 млн накопительных счетов, а объем их портфеля достиг 1 трлн рублей. Это 14% от общего объема рублевых пассивов банка. Средний чек составляет около 356 тысяч рублей.

В этом году розничным клиентам стал доступен еще один способ накопить деньги – программа долгосрочных сбережений (ПДС). Она позволяет каждому участнику увеличить капитал не только за счет личных взносов и инвестиционного дохода, но и за счет финансовой поддержки от государства, которая составит до 36 тыс. рублей в течение трех лет.