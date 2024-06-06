Синоптики Новосибирска посоветовали не ждать лета до середины июня

Синоптики рассказали, когда в Новосибирске и области начнет повышаться температура.

В Новосибирске после затяжных заморозков наступила дождливая погода. По прогнозам Западно-Сибирского гидрометцентра, дожди прекратятся только в День России. Жаркая погода установится лишь после 14 июня.

С 13-14 числа температура воздуха начнет повышаться днем, при этом осадки сохранятся, но с меньшей интенсивностью. В дневные часы температура может подняться до +25 градусов.

В пятницу и в выходные, до 10 июня, на большей части территории области ожидаются дожди различной интенсивности.

В настоящий момент над регионом располагается центр циклона. Дожди с небольшими перерывами будут идти весь день 6 июня и в ночь на 7 июня. То есть осадки будут идти непрерывно в течение суток. Интенсивность осадков достигнет 50 мм — это категория сильных дождей. Солнце начнет пробиваться сквозь плотную облачность только во второй половине дня.

В начале следующей недели, 10 и 11 июня, циклоны начнут смещаться на восток, интенсивность осадков снизится, фон температур будет постепенно расти. При этом синоптики уверяют, что заморозки в регион этим летом уже не вернутся.

Согласно прогнозу, ночью 7 июня в Новосибирске ожидается температура +14 — +16 градусов. Днем температура поднимется до +20 — +22 градусов.

В субботу будет немного теплее: днем температура составит +21 — +23 градуса. В воскресенье, 9 июня, температура днем будет в пределах +20 — +22 градусов.

«12 июня в День России, как показывают синоптические карты, должна быть более комфортная погода, осадков будет значительно меньше, температура в пределах + 22, + 24 градусов. После 14 июня думаем, что придет по-настоящему летняя погода – жара +25, +30 градусов», — рассказала начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова VN.ru.