Студенту из Новосибирска грозит до 20 лет колонии по обвинению в госизмене

До 20 лет колонии строго режима грозит студенту из Новосибирска по обвинению в государственной измене.

По информации «Ъ-Сибирь», 19-летний житель Новосибирска Игорь Лушко* негативно относился к специальной военной операции и все, что с ней связано.

На просторах интернета он нашел сайт с предложением вступить в «Легион «Свобода России»**. После заполнения анкеты сибиряк начал общаться по переписке с неустановленным представителем запрещенной организации. Через время ему дали задание предоставить информацию об одной из воинских частей. В момент когда молодой человек все выполнил, его задержала военная контрразведка.

Обвиняемый признал свою вину и сейчас ему грозит до 20 лет лишения свободы.

* внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторингом

** признана в РФ террористической и запрещена