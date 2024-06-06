В Москве неизвестный выстрелил 4 раза в прохожего и скрылся

Убийство на глазах прохожих произошло в столице.

В Москве неизвестный открыл стрельбу из автомата и застрелил мужчину на глазах у прохожих. Трагедия произошла на улице Алексея Свиридова. Нарушитель произвел 4 выстрела, в том числе в упор. Об этом сообщает канал «АСТ-54 Black».

Погибший работал сисадмином в столичной фирме, занимающейся арендой аппаратуры связи. Расправа произошла непосредственно возле дома, где жил погибший. Убийца, весь в чёрном и в медицинской маске, открыл огонь, когда Константин Балишанский вышел к подъезду — прямо возле детской площадки. Мужчина пытался убежать, но нападавший догнал и добил его выстрелом в голову.

Нападавший скрылся во дворах жилых домов в районе Фили-Давыдково. Объявлен план «Перехват», полицейские прочёсывают все дворы. Дело контролирует столичная прокуратура. Погибшему около 35 лет.

Напомним, двое «киллеров» в Новосибирске обвиняются в покушении на убийство предпринимателя.