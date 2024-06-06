В Новосибирске чиновника оштрафовали за неполный ответ горожанке

В Новосибирске чиновника оштрафовали на 5 тысяч рублей за то, что он не полностью ответил на вопросы жительницы.

Суд рассматривал дело в отношении Владимира Кравцова, исполняющего обязанности заместителя главы администрации Первомайского района.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой, было обнаружено, что в администрацию района поступило обращение от местной жительницы. В своем обращении она подняла несколько вопросов.

Администрация предоставила неполный ответ на запрос. В частности, не были рассмотрены вопросы о состоянии сухостоя возле газовой колонки, о схемах проезда, знаках и строительных объектах в микрорайоне «Весенний».

В суде Владимир Кравцов пояснил, что ответил на все вопросы заявительницы как в письменной форме, так и во время личных встреч в рамках срока, установленного законом.

«Так как данное обстоятельство подтверждения в судебном заседании не нашло и опровергается объяснением заявительницы, то суд посчитал эти сведения неправдивыми», — пишет пресс-служба.

Владимира Кравцова признали виновным в совершении административного правонарушения. В качестве наказания ему назначили штраф в размере 5 тысяч рублей.

Напомним, что в Москве неизвестный выстрелил 4 раза в прохожего и скрылся.