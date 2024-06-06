В Новосибирске рассказали, почему иностранные хоккеисты боятся ехать в Россию

Гендиректор ХК «Сибирь» Лев Крутохвостов рассказал, почему иностранные хоккеисты не рискуют ехать в Россию.

Как рассказал в эксклюзивном интервью для Сиб.фм генеральный директор хоккейного клуба «Сибирь» Лев Крутохвостов, сейчас иностранных хоккеистов не так легко устроить в новосибирскую команду – на это влияет множество факторов.

“Приехал-уехал – это еще полдела, нужно ведь еще проживание организовать. А у многих вдобавок есть и семьи, и дети... Нужно еще вопрос со школой как-то решить, с устройством жизни супруги. Кто-то сегодня просто боится в Россию ехать. Плюс контракты в «Сибири» заключаются в рублях, которые проблемно вывезти на родину – такие суммы просто так в чемодане не увезешь”, — поделился гендиректор с журналистами Сиб.фм.

Несмотря на сложности, все же находятся спортсмены, которые нацелены на российский хоккейный клуб.

“Вот почему те, кто по разным причинам не попадает в НХЛ, как правило, не отказывается попробовать себя в Континентальной Хоккейной Лиге. В хорошей, интересной лиге, где есть куда расти и что доказывать”, — заключил Лев Крутохвостов.

Напомним, что прочитать полное интервью с генеральным директором хоккейного клуба «Сибирь» Львом Крутохвостовым можно здесь