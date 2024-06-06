В Новосибирске ученые разработали краситель для обнаружения опухоли мозга при операции

В Новосибирске ученые создали специальный краситель, который позволяет обнаружить опухоль мозга во время операции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сотрудника лаборатории Валерию Рогалеву, специалисты лаборатории органического синтеза Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН создали стабильное вещество, которое позволяет окрашивать опухолевые ткани. Это помогает хирургам более точно обнаружить и удалять опухоли.

Опухоли мозга сложно отличить от здоровых тканей, что затрудняет проведение операций. Нейрохирурги обратились к специалистам с просьбой создать аналог импортного красителя, который бы обладал определенными свойствами. Они хотели получить стабильный краситель, позволяющий видеть опухоль во время длительной операции с помощью флуоресцентной навигации.

Разработка предназначена для диагностики глиобластомы — агрессивной опухоли головного мозга. Вещество выглядит как черный порошок с металлическим отливом, а его растворы имеют изумрудно-зеленый цвет.

Когда на это вещество воздействует свет определенной длины волны, оно начинает светиться. Это свечение видно человеческому глазу как красное флуоресцентное излучение. Таким образом, можно определить места, где биологические ткани наиболее прозрачные.

За год ученые разработали краситель, метод его синтеза и создали соединение, подходящее для операционных микроскопов в нейрохирургии. Планируют запатентовать изобретение и найти финансирование для доклинических испытаний.

Напомним, что новосибирские ученые хотят оснастить сварочного робота компьютерным зрением.