В Новосибирской области два огромных пса напали на покупателя «Ярче»

Две собаки напали на покупателя «Ярче» под Новосибирском.

Как сообщили в пресс-службе Обского городского суда Новосибирской области, в 2021 году 66-летний гражданин Новосибирска на улице ЖКО Аэропорта в городе Оби стал жертвой нападения двух собак.

Уточняется, что мужчина проходил у магазина «Ярче», в этот момент на него напали разъяренные псы и покусали. После чего сибиряк обратился к медикам — ему поставили диагноз «укус левой голени и правого бедра» и назначили профилактическую вакцину от бешенства и столбняка вследствие укусов собак.

В результате решением облсуда в пользу потерпевшего с администрации города Обь была взыскана компенсация морального вреда в размере 40 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске собака зверски покусала 8-летнюю девочку